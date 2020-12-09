Украина обжаловала решение УЕФА по техническому поражению сборной в Лиге наций

Максим Иншаков Футбол 19:29, 9.12.2020 Обновлено: 19:41, 9.12.2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение Апелляционного комитета УЕФА по матчу Лиги наций Швейцария – Украина.

Ранее УАФ получила мотивировочную часть решения о присуждение технического поражения нашей команды.

По словам генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, позиция Украинской ассоциации футбола заключается в том, что в УЕФА не прислушались ко всем аргументам нашей страны при рассмотрении дела. Именно поэтому УАФ решила идти в CAS.

В пресс-релизе УАФ уточняется, что для работы в суде Украинская ассоциация наняла юристов лучших компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества Ассоциации юристов Украины .

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Крымчане опубликовали фото высохшего водохранилища, поившего Симферополь

Нардеп-"слуга" Холодова устроил дебош на дороге в Киеве

В России медики заразились коронавирусом после вакцины "Спутник V"

Кабмин хочет ввести локдаун в Украине с 8 января: СМИ опубликовали документ

Зеленский опубликовал фото с Путиным в годовщину встречи "нормандской четверки"