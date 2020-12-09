Украина обжаловала решение УЕФА по техническому поражению сборной в Лиге наций
Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение Апелляционного комитета УЕФА по матчу Лиги наций Швейцария – Украина.
Ранее УАФ получила мотивировочную часть решения о присуждение технического поражения нашей команды.
По словам генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, позиция Украинской ассоциации футбола заключается в том, что в УЕФА не прислушались ко всем аргументам нашей страны при рассмотрении дела. Именно поэтому УАФ решила идти в CAS.
В пресс-релизе УАФ уточняется, что для работы в суде Украинская ассоциация наняла юристов лучших компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества Ассоциации юристов Украины .
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сборная Украины была наказана поражением 0:3 в матче со Швейцарией в Лиге наций после того, как весь состав команды был отправлен в Люцерне на карантин из-за новых случаев коронавируса, а матч был отменен.
При этом тренерский штаб Андрея Шевченко мог выставить минимально необходимых одного вратаря и 12 полевых игроков.
Из-за решения УЕФА Украина потеряла место в дивизионе А Лиги наций.
Позже стало известно, почему УЕФА засчитал Украине поражение 0:3