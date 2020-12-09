Украина обжаловала решение УЕФА по техническому поражению сборной в Лиге наций

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение Апелляционного комитета УЕФА по матчу Лиги наций Швейцария – Украина.

Ранее УАФ получила мотивировочную часть решения о присуждение технического поражения нашей команды.

По словам генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, позиция Украинской ассоциации футбола заключается в том, что в УЕФА не прислушались ко всем аргументам нашей страны при рассмотрении дела. Именно поэтому УАФ решила идти в CAS.

В пресс-релизе УАФ уточняется, что для работы в суде Украинская ассоциация наняла юристов лучших компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества Ассоциации юристов Украины .

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