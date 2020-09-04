Украина победно стартовала в элите Лиги наций: спортивные итоги 3 сентября

Александр Чеканов Футбол 09:15, 4.09.2020

Сборная Украины по футболу обыграла Швейцарию на старте Лиги наций, а Мирча Луческу отреагировал на гнев фанатов "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 сентября.

Кроме того, Андрей Пятов интересно высказался об Александре Шовковском. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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