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Украина победно стартовала в элите Лиги наций: спортивные итоги 3 сентября

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,5 т.
Украина победно стартовала в элите Лиги наций: спортивные итоги 3 сентября

Сборная Украины по футболу обыграла Швейцарию на старте Лиги наций, а Мирча Луческу отреагировал на гнев фанатов "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 сентября.

Кроме того, Андрей Пятов интересно высказался об Александре Шовковском. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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