Украина огласила заявку на решающий матч Лиги наций против Швейцарии

Тренерский штаб сборной Украины назвал игроков, которые могут принять участие в поединке шестого тура Лиги наций против Швейцарии.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ) в заявку на решающий матч турнира попал 21 футболист. Полный их список выглядит следующим образом:

1. Юрий Панькив, 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 5. Евгений Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 7. Александр Назаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Жуниор Мораес, 11. Марлос, 12 . Андрей Пятов, 14. Игорь Харатин, 15. Ефим Конопля, 16. Сергей Булеца, 17. Александр Зинченко, 18. Георгий Судаков, 19. Александр Зубков, 20. Валерий Бондарь, 21. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом поединке Украину устроит любой результат, кроме поражений со счетом 0:1 и 1:2, а также с разницей в два мяча и больше.