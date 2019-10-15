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15 октября • обновлено в 10:52
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Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020: спортивные итоги 14 октября

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Сборная Украины по футболу добыла феерическую победу над Португалией и досрочно вышла на Евро-2020, а американец Чазз Уизерспун назвал главную ошибку в бою с Александром Усиком.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 14 октября.

Кроме того, в России избили чемпионку мира по боксу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Персоны
Андрей Шевченко Александр Усик Чазз Уизерспун
Теги
сборная Португалии по футболу Сборная Украины по футболу
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