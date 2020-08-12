Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе "Шахтера".

Победа "Шахтера" над "Базелем" и выход в полуфинал Лиги Европы позволили Украине набрать 0,8 балла и обойти Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь наша страна находится на девятом месте в рейтинге и имеет в своем активе 35,9 очков. Все конкуренты Украины – Нидерланды (35,75 баллов), Турция (33,6) и Австрия (32,925) – потеряли своих последних представителей в еврокубках и уже не смогут сместить нас с девятой позиции.

Таблица коэффициентов УЕФА kassiesa.net

Благодаря этому серебряный призер украинской Премьер-лиги 2020/21 начнет свои выступления в Лиге чемпионов 2021/22 не со второго квалификационного раунда, а с третьего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с миланским "Интером". Спортивные аналитики назвали фаворита этого матча.