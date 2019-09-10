Сборная Украины по футболу за минуту перевернула исторический матч и ушла от поражения

Сборная Украины по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Нигерии. Поединок впервые за 10 лет прошел в Днепре, на "Днепр-Арене" и завершился со счетом 2:2.

Впервые в своей истории наша национальная сборная вышла на поле в необычной белой форме.

Сборная Украины по футболу Фото Павла Кубанова/ffu.ua

Начало вышло шокирующее для украинцев. Уже на 4-й минуте африканцы быстрой комбинацией разорвали нашу оборону и открыли счет. Ивоби нашел острым пасом во вратарскую Арибо, который легко забил гол - 1:0.

Нигерийцы продолжали нагружать левый фланг, где раз за разом продавливали Соболя и создавали угрозу нашим воротам.

Украинцы давали гостям много пространства, не прессингуя их в момент приема мяч, что позволяло темнокожим футболистам легко организовывать свои атаки.

Украина - Нигерия Vitalii Vitleo

Сборная Нигерии имела огромное преимущество по колличеству ударов. Также бросалось в глаза очень маленькое пространство между линиями. Нигерийцы легко выбегали в контратаки и лишь мастерство Лунина несколько раз спасло "сине-желтых" (а в данном случае "белых") от гола.

Украина - Нигерия Vitalii Vitleo

На 33-й минуте Калу обыграл Караваева, новичок "Динамо" нарушил правила в своей штрафной и Осемхен уверенно реализовал пенальти - 2:0.

На 43-й минуте Виктор Цыганков имел феноменальный шанс отквитать один мяч, но его два удара в упор принял на себя голкипер.

После перерыва рисунок игры несколько поменялся. Украина начала больше атаковать, действуя через прострелы с флангов. Не последнюю роль в матче играл Андрей Лунин. Украинский голкипер испанского "Вальядолид" сперва ошибся, оставив ворота пустыми, но уже в следующий момент спас команду от верного гола.

Украина - Нигерия Vitalii Vitleo

Оставшуюся часть времени наши игроки провели в массированных атаках, и на 78-й минуте просто перевернули поединок. Сперва Караваев сделал хороший пас на Зинченко и игрок "МанСити" по бильярдному расстрелял Узохо, а спустя минуту Яремчук сделал счет 2:2.

Главный арбитр Паоло Валери правильно увидел игру рукой со стороны украинца, однако боковой рефери заявил, что Роман сыграл грудью и гол, пусть и не справедливо (судя по видеоповторам), но был засчитан.

Украина - Нигерия Vitalii Vitleo

Украина - Нигерия Vitalii Vitleo

Украина - Нигерия Vitalii Vitleo

Украина - Нигерия Vitalii Vitleo

Украина – Нигерия 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 4 Арибо, 0:2 – 34, пенальти Осимхен, 1:2 – 78 Зинченко, 2:2 – 79 Яремчук.

Украина – Лунин, Матвиенко, Соболь, Бурда, Зинченко, Караваев, Малиновский (Шепелев, 73), Коваленко (Буяльский, 67), Цыганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37).

Нигерия – Узохо, Коллинз, Айна, Трост-Эконг (Авазьем, 87), Аджайи, Чуквуэзе (Бонавентуре, 82), Этебо, Ивоби (Эсити, 70), Арибо, Калу (Саймон, 73), Осимхен (Маджа, 90).

Предупреждение: Осимхен (84).

Свой следующий матч национальная сборная Украины проведет 11 октября против сборной Литвы в 6-м туре отбора на чемпионат Европы-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина сыграла матч 5-го тура квалификации Евро-2020. Встреча в Вильнюсе против сборной Литвы завершилась со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Добавим, что перед матчем украинские болельщики отметились антироссийским перфомансом, спев песню про Путина и мо*каля.

После поединка украинские футболисты подошли к сектору с болельщиками и поблагодарили их за поддержку.

Позже Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией. Наставник остался доволен результатом игры с Литвой, но указал на ошибки, которые допускала команда.

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