Украина - Нигерия: видео голов

Сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Нигерии. Поединок впервые за 10 лет проходит на "Днепр-Арене" в Днепре.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина - Нигерия.

Уже на 4-й минуте наши соотечественники пропустили обидный гол. После этого лишь мастерство Лунина спасло "сине-желтых" от второго гола.

Украина – Нигерия 0:1

Гол: 0:1 – 4 Арибо.

0:2 – 34, пенальти Осимхен.

1:2 – 78 Зинченко,

2:2 – 79 Яремчук.

Украина – Лунин, Матвиенко, Соболь, Бурда, Зинченко, Караваев, Малиновский (Шепелев, 73), Коваленко (Буяльский, 67), Цыганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37).

Нигерия – Узохо, Коллинз, Айна, Трост-Эконг (Авазьем, 87), Аджайи, Чуквуэзе (Бонавентуре, 82), Этебо, Ивоби (Эсити, 70), Арибо, Калу (Саймон, 73), Осимхен (Маджа, 90).

Предупреждение: Осимхен (84).

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