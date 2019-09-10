Украина - Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча

У национальной команды Украины выпало окно в отборе Евро-2020, которое Андрей Шевченко решил использовать для товарищеского матча. Соперником "сине-желтых" в нем стала Нигерия.
После победы над Литвой (3:0) в рамках квалификации ЧЕ сборная Украины прибыла в Днепр, где матчи команды не видели почти 10 лет. В последний раз национальная команда радовала "Днепр-Арену" еще в 2009-м, когда в отборе на ЧМ-2010 обыграла Англию (1:0).
Несмотря на статус поединка, Шевченко никого не стал отпускать из расположения команды и внес в заявку 23 игрока. Впрочем, ранее тренер прямо намекнул, что с Нигерией сыграют исполнители, ранее имевшие мало игрового времени в сборной.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Днепра, который начнется 10 мая в 21:30.
УКРАИНА - НИГЕРИЯ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
Днепр, "Днепр-Арена". 21:30
Главный арбитр: Паоло Валери (Италия)
Ориентировочный состав сборной Украины
Украина (4-1-4-1): Лунин - Болбат, Бурда, Матвиенко, Соболь - Шепелев - Цыганков, Малиновский, Марлос, Коноплянка - Мораес
Евгений Коноплянка впервые за много лет наверняка выйдет на поле родной "Днепр-Арены"
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Матч еще не начался
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Игру сборных Украины и Нигерии в прямой трансляции на ТВ-эфире можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1" (начало трансляции - 21:20)
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