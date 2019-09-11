Украина — Нигерия: видеообзор матча

Национальная сборная Украины по футболу свела вничью товарищеский матч с командой Нигерии. Поединок на "Днепр-Арене" завершился со счетом 2:2.

Уже на 4-й минуте украинцы пропустили гол. На 35-й минуте после точного пенальти счет был 0:2. Встреча перевернулась на 78-й минуте, когда с интервалом в 60 секунд подопечные Андрея Шевченко дважды расписались в воротах африканцев.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть видеообзор поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики на стадионе в "Днепре" исполнили знаменитый хит про президента России Владимира Путина. Момент попал в прямой эфир.

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