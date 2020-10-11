Украина ничем не удивила. У нее не было шансов, – Йоахим Лев

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что его команда имела тотальное преимущество над командой Украины в киевскому матче.

Наставник бундестим считает, что некоторые вещи можно было сделать лучше, но в целом игра выдалась для его подопечных очень успешной.

"Если реалистично посмотреть на эту игру, то можно сказать, что мы были гораздо сильнее, чем Украина. У нас практически все получалось. Украина – это очень хорошая команда, но у нее не было шанса нас обыграть. Мы отлично сыграли в обороне, были сконцентрированы и не давали им идти вперед. У нас было гораздо больше возможностей забить еще. Я очень доволен этой игрой", – заявил Лев на послематчевой пресс-конференции..

Немецкий тренер отрицательно ответил на вопрос, смогла ли его чем-то удивить украинская сборная.

"Украина никак нас не удивила, потому что мы хорошо знали, как играет команда. Хорошо ее изучили. Шевченко отлично поработал за это время со сборной, потому что Украина организована в атаке, хорошо идет вперед и это команда высокого класса", – подытожил Лев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии (1:2).

Позже появилось видео голов. После игры Андрей Шевченко заявил, что остался доволен выступлением своих подопечных.