Украина – Португалия: продажа билетов на матч отбора Евро-2020 вызвала серьезные разборки

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассмотрит ситуацию с продажей билетов на матч отбора Евро-2020, в котором "желто-синие" 14 октября встретятся с Португалией.

Как заявил глава Киевского областного территориального отделения ведомства Алексей Хмельницкий, будет рассмотрена процедура, согласно которой организаторы сделали недоступной покупку тикетов через кассы стадиона.

"Если у потребителя нет банковской карты и доступа в Интернет, – шансов увидеть Роналду на стадионе у него нет. С точки зрения закона, получается, что болельщикам навязывают такие условия приобретения билетов на матч Украина – Португалия, которые были бы невозможны в условиях конкуренции. А это уже имеет признаки злоупотребления монопольным положением", – написал Хмельницкий в своем блоге на сайте Цензор.нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая ФФУ) аннулировала часть билетов на матч Украина – Португалия.

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