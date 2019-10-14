Украина – Португалия: онлайн видео голов

Сборная Украины по футболу в понедельник, 14 октября, принимает на поле НСК "Олимпийский" Португалию.

Команду Андрея Шевченко в самом ожидаемом матче отбора Евро-2020 с действующими чемпионами Европы для выхода в финальную часть турнира устроит и ничья.

Счет в игре был открыт уже на пятой минуте игры. После подачи углового хавбеком "Шахтера" Марлосом его партнер по клубу Сергей Кривцов пробил головой. Вратарь гостей Руй Путрисиу удар отразил, однако форвард Роман Яремчук тут же успел на добивание и поразил пустые ворота.

А на 27-й минуте хозяева поля удвоили преимущество. Виталий Миколенко роскошной передачей вырезал мяч на 11-метровую отметку в штрафной соперника, где Ярмоленко спокойно переправил мяч в сетку.

Вашему вниманию видео забитых мячей.

Украина – Португалия – 2:0

Голы: Яремчук, 5, Ярмоленко, 27

Гол Яремчука

Как сообщал OBOZREVATEL, НСК "Олимпийский" грандиозно исполнил гимн Украины перед матчем "желто-синих" с Португалией.

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