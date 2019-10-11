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11 октября • обновлено в 23:38
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Украина – Литва: смотреть онлайн видео голов

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Сборная Украины по футболу уверенно разобралась с командой Литвы в очередном матче отбора к Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко принимала соперника на стадионе "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Литва.

"Желто-синие" владели полным игровым и территориальным преимуществом. После активного начала наши ребята переключились на позиционные атаки. Они дали плоды на исходе получаса игры.

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Очередные голы на своей счет в футболке национальной сборной записал на свой счет Руслан Малиновский. Сначала хавбек "Аталанты" красиво обыгрался с Жуниором Мораесом и с семи метров поразил ворота соперника.

А на 58-й минуте Руслан реализовал удар со штрафного.

Вашему вниманию видео результативных действий футболистов.

Украина – Литва – 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

Как сообщал OBOZREVATEL, стадион в Харькове фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Литвой.

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Темы
Евро-2020 Украина – Литва
Место
Украина Харьков
Тег
Сборная Украины по футболу
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