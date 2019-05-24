Украина на чемпионате мира U-20 по футболу: где смотреть, расписание, все подробности

В Польше стартовал чемпионат мира для юниорских сборных U-20, который пройдет с 23 мая по 15 июня.

Одним из 24-х участников мундиаля стала сборная Украины, которая в группе D сыграет с США, Нигерий и Катаром. "Сине-желтые" рассчитывают на выход в плей-офф, чтобы с четвертого раза сломать зловещую традицию вылета в 1/8 финала.

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ГДЕ И КОГДА ИГРАЕТ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Наша команда на групповом турнире будет базироваться в небольшом городке Бельско-Бяла на юге Польши. Там "сине-желтые" начнут турнир 25 мая поединком против США - матч состоится на городском стадионе в 21:30 по киевскому времени.

Сборная Украины U-20 ffu.ua

Затем украинцы переедут в близлежащий город Тихи, где 27-го числа сыграют с Катаром (19:00). А после вернется в Бельско для третьей игры группы - 30 мая против Нигерии (21:30).

В целом же групповой турнир пройдет с 23-го по 31 мая, а плей-офф - с 2-го по 15 июня. Финал состоится 15 июня в городе Лодзь.

КТО ВЫХОДИТ В ПЛЕЙ-ОФФ

В плей-офф проходят по две лучшие команды шести групп и 4 лучшие сборные, занявшие 3-е место (будут определятся по дополнительным показателям). Победитель группы D в 1/8 финала встретится с одной из 3-х команд, а 2 места играют между собой. Украина в случае выхода в плей-офф встретится с кем-то из квартетов A, B, E или F.

КТО ИГРАЕТ ЗА СБОРНУЮ УКРАИНЫ

Нынешняя юниорская сборная состоит в основном из игроков клубов украинской Премьер-лиги и низших дивизионов. По сути, нынешняя сборная - команда U-19, которая играла на юниорском Евро-2018. На ЧЕ "сине-желтые" вышли в 1/2 финала, благодаря чему и добыли путевку на ЧМ-2019.

"Звездами" этой сборной можно назвать несколько игроков. В первую очередь - вратарь Андрей Лунин, который уже несколько сезонов провел на высшем уровне ("Днепр" и "Заря"), а с 2018-го играет в Испании (принадлежит "Реалу", но был в аренде в "Леганесе"). Лунина не было со сборной во время подготовительного сбора из-за матчей чемпионата Испании, но в Польше он присоединился к команде.

Андрей Лунин

Также выделяются игроки киевского "Динамо" Денис Попов, Георгий Цитаишвили и Владислав Супряга, летом с шумом перешедший из "Днепра" в "Динамо".

Тренирует же сборную Александр Петраков. 61-летний тренер с 2010 года работает с юношескими и юниорскими сборными Украины, и в 2015-м уже выводил команду U-20 на чемпионат мира.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Голкиперы: Андрей Лунин ("Леганес", Испания), Владислав Кучерук ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Юхим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Денис Попов ("Динамо" Киев), Игор Снурницин ("Олимпик" Донецк), Александр Авраменко ("Карпаты" Львов), Александр Сафронов ("Днепр-1"), Олег Веремиенко ("Калуш"), Данил Бескоровайный ("Земплин", Словакия).

Полузащитники: Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба - "Динамо" Киев), Алексей Кащук, Максим Чех (оба - "Шахтер" Донецк), Алексий Хахлев ("Алавес", Испания), Кирилл Дришлюк ("Александрия"), Александр Беляев ("Днепр-1"), Николай Мусолитин ("Черноморец" Одесса), Вадим Янчак ("Локомотив", Словакия).

Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Данило Сикан ("Мариуполь"), Денис Устименко ("Александрия").

Владислав Супряга (слева) ukrinform.com

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матчи Украины на групповом этапе ЧМ покажет UA:Перший. Игры будут транслироваться в прямом эфире. О трансляции возможных матчей сборной Украины в плей-офф турнира станет известно позже.

КАК ИГРАЛИ РАНЬШЕ

Сборная Украины уже в четвертый раз выступит на чемпионате мира U-20. Ранее "сине-желтые" играли на юниорском ЧМ в 2001-м, 2005-м и 2015 годах.

В 2001-м в Аргентине Украина выиграла группу, но в 1/8-й уступила Парагваю (1:2). Это была команда из поколения Сергея Назаренко, Олега Гусева, Алексея Гая и Алексея Белика.

Через 4 года, в 2005-м, украинцы на ЧМ заняли 2 место в группе (пропустили вперед Китай), но вышли в плей-офф. В 1/8-й финала их снова ждало поражение - теперь от Нигерии (0:1, а единственный гол забил защитник Тайе Тайво, в дальнейшем игравший за "Динамо"). В той команде лидерами были Богдан Шуст, Григорий Ярмаш, Александр Алиев, Артем Милевский и Александр Гладкий.

Ну а 4 года назад, в 2015-м, украинцы играли в далекой Новой Зеландии, и также вылетели в 1/8-й. Изначально наша команда выиграла группу (попутно разгромив США - 3:0), но в плей-офф мы по пенальти после 1:1 в основное время уступили Сенегалу. В той команде на первых ролях были Никита Бурда, Валерий Лучкевич, Виктор Коваленко и Артем Беседин.

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