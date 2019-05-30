Украина выиграла группу на чемпионате мира по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019, который проходит в Польше с 23 мая по 15 июня.

Команда Александра Петракова уже забронировала себе место в плей-офф, поэтому в матче разыгрывалось итоговое первое место в квартете D, которое и досталось "сине-желтым".

C первых минут шла равная борьба. Обе команды не сильно форсировали ситуацию, демонстрируя неспешный позиционный футбол.

На 30-й минуте украинцам удалось отобрать мяч и организовать быстрый выпад. Сикан, замкнувший точную диагональ от Кащука, вывел свою команду вперед.

После этого наши футболисты отошли в защиту, отдав инициативу соперникам и на последней минуте тайма заработали пенальти в свои ворота. Вратарь "Леганеса" Лунин угадал направление мяча и отбил удар.

Во втором тайме преимущество африканцев стало впечатляющим. Сборная Украины раз за разом отбивала атаки и на 51- минуте за игру рукой в свой штрафной Попова аргентинский рефери Фернандо Рапальини поставил второй одиннадцатиметровый.

В этот раз Лунин был бессилен.

Оставшееся время прошло без забитых голов, но это не помешало Украине финишировать на первой строчке.

Матч 1/8 финала Украина проведет 3 июня. Соперник определиться позже.

Нигерия - Украина ФИФА

Нигерия - Украина ФИФА

Нигерия - Украина ФИФА

Нигерия - Украина ФИФА

Нигерия - Украина ФИФА

Нигерия - Украина ФИФА

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта на ЧМ-2019 по футболу молодежная сборная Украины осталась без основного защитника"Динамо".

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