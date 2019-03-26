Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом — что известно

Сборная Украины по футболу должна получить технические поражения 0:3 за первые матчи отбора Евро-2020 из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса.

Такое заявление о потенциальном наказании для украинской команды сделало авторитетное португальское спортивное издание Mais Futebol, однако информация оказалась не совсем соответствующей действительности.

Жуниор Мораес

По мнению журналистов, нападающий "Шахтера" не соответствует требованиям ФИФА к натурализованным футболистам, так как не жил в Украине непрерывно в течение 5 лет.

Mais Futebol взяло комментарий у португальского судьи Спортивного арбитражного суда (CAS), который подтвердил, что данная ситуация подпадает под статью 7 устава ФИФА "Получение нового гражданства".

Мораес играл за донецкий "Металлург" в 2011 году, после чего продолжил карьеру в болгарском ЦСКА. С июля 2012-го по февраль 2017 года он выступал в Украине, а затем был отправлен в аренду в чемпионат Китая. Летом 2017-го Жуниор вернулся в нашу страну и через год подписал контракт с "Шахтером".

Спортивные юристы в интервью Betnews365 заявили, что при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства Украины. Согласно украинским законам, беспрерывным годом считается проживание на территории страны 183 дня в году.

Жуниор Мораес провел в аренде в Китае 4 месяца в 2017-м, это приблизительно 120 дней. На территории Украины он жил больше 200 дней в том году.

31-летний уроженец Сантуса был вызван в сборную Украины 19 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мораес сыграл за Украину в обеих стартовых встречах квалификации на чемпионат Европы по футболу-2020. В матче против Португалии Жуниор вышел на замену, а против Люксембурга появился в стартовом составе.

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