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Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом — что известно

Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом — что известно
Наша команда может оказаться в очень неприятной ситуации
14.9тЧитать материал на украинском

Сборная Украины по футболу должна получить технические поражения 0:3 за первые матчи отбора Евро-2020 из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса.

Такое заявление о потенциальном наказании для украинской команды сделало авторитетное португальское спортивное издание Mais Futebol, однако информация оказалась не совсем соответствующей действительности.

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

По мнению журналистов, нападающий "Шахтера" не соответствует требованиям ФИФА к натурализованным футболистам, так как не жил в Украине непрерывно в течение 5 лет.

Mais Futebol взяло комментарий у португальского судьи Спортивного арбитражного суда (CAS), который подтвердил, что данная ситуация подпадает под статью 7 устава ФИФА "Получение нового гражданства".

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Мораес играл за донецкий "Металлург" в 2011 году, после чего продолжил карьеру в болгарском ЦСКА. С июля 2012-го по февраль 2017 года он выступал в Украине, а затем был отправлен в аренду в чемпионат Китая. Летом 2017-го Жуниор вернулся в нашу страну и через год подписал контракт с "Шахтером".

Спортивные юристы в интервью Betnews365 заявили, что при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства Украины. Согласно украинским законам, беспрерывным годом считается проживание на территории страны 183 дня в году.

Жуниор Мораес провел в аренде в Китае 4 месяца в 2017-м, это приблизительно 120 дней. На территории Украины он жил больше 200 дней в том году.

31-летний уроженец Сантуса был вызван в сборную Украины 19 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мораес сыграл за Украину в обеих стартовых встречах квалификации на чемпионат Европы по футболу-2020. В матче против Португалии Жуниор вышел на замену, а против Люксембурга появился в стартовом составе.

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Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
А от бразильского гражданства он типа оказался?)) На Украине двойное гражданство запрещенно!!
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
тупой фейк причем по ходу с рашки пошол
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
Lisenko Andrey, конечно с рашки, рашка давно правит Европой и популярными португальскими изданиями в том числе. Кастрюлю поправь, андрюшка дебилкин.
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