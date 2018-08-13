Украина может остаться без футбольных еврокубков

Ни одна из украинских телекомпаний пока что не объявила о подписании контракта с УЕФА, который предусматривает трансляции матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и континентального Суперкубка.

Это означает, что отечественные болельщики могут не увидеть поединки этих турниров. Уже в среду, 15 августа, мадридские "Реал" и "Атлетико" разыграют Суперкубок УЕФА. А 21 и 28 августа в случае победы над пражской "Славией" свои матчи в плей-офф Лиги чемпионов проведет киевское "Динамо", напоминает SportArena.

УЕФА должен был объявить транслятора в Украине трех следующих сезонов еврокубков еще в марте этого года, но не сделал этого до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" 14 августа сыграет с пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первой встрече в Чехии "бело-синие" упустили победу на последней компенсированной минуте, пропустив гол с пенальти.

В случае выхода в следующий раунд соревнований соперником украинцев станет победитель дуэли "Аякс" (Нидерланды) – "Стандарт" (Бельгия). Их первое очное противостояние в Льеже принесло мирный исход – 2:2.