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Украина – Люксембург: видео-обзор матча отбора Евро-2020

1.1тЧитать материал на украинском

Сборная Украины одержала минимальную победу над командой Люксембурга в четвертом матче отбора Евро-2020.

Наши ребята были сильнее соперника в игре, которая состоялась на стадионе "Арена Львов", – 1:0.

Украина – Люксембург

Украина – Люксембург

ФФУ

Подопечные Андрея Шевченко открыли счет уже на шестой минуте встречи. После подачи Руслана Малиновского форвард Роман Яремчук головой переправил мяч в сетку. Этот момент явно расслабил "желто-синих", которые чуть было не поплатились, предоставив сопернику несколько шансов сотворить сенсацию.

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Вашему вниманию видео самых интересных моментов встречи.

Евро-2020. Отбор

Группа В

Украина – Люксембург – 1:0 (0:0)

Гол: Яремчук, 6

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выдвинул претензию своим футболистам после матча с Люксембургом.

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Тема
Евро-2020
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболусборная Люксембурга по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Украина - лидер своей отборочной группы. Уверенно и солидно обыгрывает всех своих соперников. Имеет 6 очковое преимущество над преследователями! На секунду - чемпионами Европы! И вот появляется мерзость из расеи. Что эта дрянь делает? Правильно - она гадит. Она все критикует. Именно так, как всегда делает любой подонок из позорной паРРаши! Что мы должны в такой ситуации делать? как поступить? Принять то, как эта сволочь рюская к нам относиться? Может быть, кто то считает вонючих расеян "братьями"? Или одичалую расею - страной с нормальными людьми? Думаю, самым правильным будет - сказать пошли вон, твари одичалые! Вон, сброд расейский! ПаРРаша должна быть уничтожена! Смерть вонючим расеянам! (с)
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