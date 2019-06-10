Украина – Люксембург: видео-обзор матча отбора Евро-2020

Сборная Украины одержала минимальную победу над командой Люксембурга в четвертом матче отбора Евро-2020.

Наши ребята были сильнее соперника в игре, которая состоялась на стадионе "Арена Львов", – 1:0.

Украина – Люксембург ФФУ

Подопечные Андрея Шевченко открыли счет уже на шестой минуте встречи. После подачи Руслана Малиновского форвард Роман Яремчук головой переправил мяч в сетку. Этот момент явно расслабил "желто-синих", которые чуть было не поплатились, предоставив сопернику несколько шансов сотворить сенсацию.

Вашему вниманию видео самых интересных моментов встречи.

Евро-2020. Отбор

Группа В

Украина – Люксембург – 1:0 (0:0)

Гол: Яремчук, 6

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выдвинул претензию своим футболистам после матча с Люксембургом.

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