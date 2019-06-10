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Украина добыла непростую победу в отборе Евро-2020

63.1тЧитать материал на украинском

Сборная Украины по футболу в 4-м туре отбора чемпионата Европы-2020 минимально обыграла команду Люксембурга. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 1:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Люксембург.

После фантастического результата в третьем туре, когда со счетом 5:0 была обыграна грозная Сербия, от нашей команды ждали не менее впечатляющей победы и над Люксембургом.

И украинцы сразу серьезно взялись за дело, уже на 6-й минуте забив первый гол. Коноплянка заработал угловой, наши футболисты его разыграли, мяч попал к Малиновскому, который вырезал идеальную подачу в штрафную площадку. Роман Яремчук ударом головой сделал счет 1:0.

На этом наша команда не остановилась, в следующей атаке Тарас Степаненко "стряхнул пыль" с перекладины, а затем Зинченко выбежал один на один с голкипером, но не смог обыграть Мориса.

После атаковального всплеска наступило небольшое затишье. Очень высоко и компактно расположилась оборона Люксембурга и наши игроки были вынуждены подолгу распасовываться в центре поля.

Украина – Люксембург

Украина – Люксембург

ФК "Шахтер"

Иногда гостям только из последних сил или с помощью удачи удавалось сдерживать нападение украинцев, в то же время успевая огрызаться у ворот Пятова.

Наша сборная к середине тайма уже не так явно угрожала оппонентам, но снова активность Коноплянки привела к штрафному. Пушечный "выстрел" Малиновского с огромным трудом парировал Морис

Во второй половине 45-минутки футболисты из Украины сбавили обороты, и гости сразу начали поддавливать, проведя несколько отличных атак. В одной из них верный момент был у Янса, но Пятов справился с его ударом из пределов штрафной. А затем Кристоферу Мартинсу после розыгрыша штрафного даже удалось поразить ворота хозяев, но лайнсмен зафиксировал офсайд.

Украина – Люксембург

Украина – Люксембург

ФК "Шахтер"

Украина запомнилась лишь еще одним опасным штрафным, который неудачно исполнил Малиновский.

После перерыва у нашей сборной остро ощущалась нехватка темпа движения мяча. Наконец стал заметен Цыганков, но его два удары из отличных положений не попали даже в створ ворот.

Люксембург придерживался своего плана на игру, постепенно все ближе и ближе приближаясь к Пятову. На 58-й минуте именно фантастический сейв Андрея спас хозяев от верного гола после штрафного Тилля.

Украина – Люксембург

Украина – Люксембург

ФК "Шахтер"

Сборная Украины продолжала играть без скоростей, создав за полчаса лишь один опасный момент. Концовку встречи подопечные Шевченко провели в защите, но нужный результат сохранили.

Украина – Люксембург (1:0)

Гол: 1:0 – 6 Яремчук.

Украина – Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Цыганков, Яремчук.

Люксембург – Морис, Янс, Да Граса, Шано, Мартинс Перейра, Тилль (Тюрпель, 77), Тилль, Баррейро, Родригес, Жерсон, да Мота (Бенси, 52).

Предупреждения: Тилль (29), да Мота (30), Родригес (51), Миколенко (56), Караваев (67).

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Украина добыла непростую победу в отборе Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, "сине-желтые" в первом туре отбора на Евро-2020 сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, во втором на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1), а в третьем со счетом 5:0 унизили Сербию.

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Тема
Евро-2020
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболусборная Люксембурга по футболу
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Комментарии
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Иваненко Кристина
Иваненко Кристина
Спаcибо тoму, кто показaл мнe этoт сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/d5ywtf Прoсто пpoйдя oпpос получилa почти полyгoдовyю зарплaту)) Пoльзуйтесь, пoка eсть возмoжнoсть=)
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0
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
О чём можно говорить с особями, мозг, которых поражен боярышником. Даже наши победы они умудряются троллить, зато они впереди планеты всей. Вспомните, лапотные, как ваш человек-обезьяна Валуев зассал выйти в ринг против Кличко старшего и, как Кличко младший отхуевертил русского витязя. Судя повсему славяне у вас занончились, потому, что бояра убила репродуктивную функцию ваших недомужиков и вы решили подставить Гассиева, который тоже получил пизды. Но память алкашни короткая и вы вновь начинаете визжать, какие вы великие. Запомните,хуёвые недоноски, вы не великие, вы огромные, как бегимот, но при этом вы такие же грязные, вонючие и тупые.
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7
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Украина - лидер своей отборочной группы. Уверенно и солидно обыгрывает всех своих соперников. Имеет 6 очковое преимущество над преследователями! На секунду - чемпионами Европы! И вот появляется мерзость из расеи. Что эта дрянь делает? Правильно - она гадит. Она все критикует. Именно так, как всегда делает любой подонок из позорной паРРаши! Что мы должны в такой ситуации делать? как поступить? Принять то, как эта сволочь рюская к нам относиться? Может быть, кто то считает вонючих расеян "братьями"? Или одичалую расею - страной с нормальными людьми? Думаю, самым правильным будет - сказать пошли вон, твари одичалые! Вон, сброд расейский! ПаРРаша должна быть уничтожена! Смерть вонючим расеянам! (с)
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12
1
2 из 3 ответов | показать все
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Шматок Сергій, таки гнидний збіговисько-народець на параші
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6
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Махал Михалычу,мощно и феерично обыгран лидер европейского футбола!
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1
1

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