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''Украина - лучшая страна в мире!'' Игрок "МанСити" преподал урок англичанам

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Полузащитник сборной Украины и английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал местным фанатам о своей родине.

"Мы путешествуем сейчас в лучшую страну в мире!" - заявил англичанам Зинченко, демонстрируя свой паспорт с трезубцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летний уроженец Радомышля в составе "горожан"стал чемпионом Англии сезона 2017/2018.

Позже представители "Манчестер Сити" специально прибыли в Житомирскую область, чтобы поздравить Зинченко.

Напомним, что "МанСити" в третьем туре Лиги чемпионов сыграет с донецким "Шахтером". Поединок пройдет 23 октября в Харькове на ОСК "Металлист". Накануне Хосеп Гвардиола заявил, что Александр сможет принять участие в этом поединке.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
Объект
ФК Манчестер Сити
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