В шаге от финала: Украина добыла ключевую победу в отборе Евро-2020

Сборная Украины по футболу в 6-м туре квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла команду Литвы и практически гарантировала себе место в финальной части турнира.

Встреча в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" при фантастической поддержке болельщиков завершилась со счетом 2:0.

Матч начался со штурма от наших футболистов и Мораес дважды создал опасность, а спустя несколько минут Степаненко после подачи с углового обязан был открывать счет. Его удар головой пришелся в притирку с штангой.

Через некоторое время Ярмоленко ярким финтом оставил в дураках половину защиты соперника, но Болбат не смог распорядиться идеальным пасом пяткой.

Украина абсолютно доминировала в эти минуты, не позволяя оппонентам даже на мгновение установить контроль мяч. Наши футболисты пытались широкими передачами растянуть максимальную оборону литовской команды.

Литовцы лишь один раз огрызнулись угловым, в то время как подопечные Шевченко продолжали создавать колоссальное давление, заставляя гостей защищаться на пределе сил, и на 30-й минуте добились успеха.

Элементарная стеночка, разыгранная между Малиновским и Мораесом, позволила Руслану мощно пробить под голкипером - 1:0.

Украинцы не сбавляли обороты и на 34-й минуте только перекладина спасла Черняускаса от гола Ярмоленко.

Как только сборная Литвы смогла перейти центральную линию, сразу включался высокий прессинг наших соотечественников и атака захлебывалась.

После перерыва темп игры немного упал. Украинцы по-прежнему владели инициативой, но для обострения ситуации катастрофически не хватало последнего паса.

Литовские игроки заметно устали, периодически останавливая форвардов сборной Украины лишь с помощью фолов. После одного из таких нарушений, штрафной удар Малиновского завершился голом. Руслан обводящим ударом отправил круглого четко в дальний верхний угол ворот Черняускаса - 2:0.

Второй тайм снял напряжение с украинцев, позволив им расслабленно атаковать, не сильно форсируя события, но счет так и не изменился.

Таким образом, с учетом того, что Португалия в гостях обыграла Сербию, победа над Литвой на 99% вывела "сине-желтых" на Евро-2020. Остаться за бортом украинцы могут, лишь уступив Сербии с разницей в 6 и больше мячей в Белграде (17 ноября).

Чтобы занять итоговое первое место, Украине нужно или побеждать Португалию дома 14 октября, или сыграть в двух последних турах два раза вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась в нашу пользу (3:0).

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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