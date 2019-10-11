Украина — Литва: смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

Для сборной Украины наступают ключевые матчи отбора Евро-2020, и после игры с Литвой в пятницу, 11 октября, именно "сине-желтые" могут первыми из группы выйти на ЧЕ.

Победа над Литвой фактически "закрепляет" Украину на лидерских позициях группы В, что гарантирует нам путевку на Евро. Поэтому команда Андрея Шевченко настраивается на самый важный матч отбора, где должна уверенно переиграть аутсайдера группы. Литовцы же, тем более, приехали в Харьков в ослабленном составе и в ограниченных кадровых условиях не смогут показать свой максимум.

Украина не должна испытывать трудностей в матче с Литвой dynamo.kiev.ua

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Литва, который начнется 11 октября в 21:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА — ЛИТВА

Квалификация Евро-2020. Группа В

Харьков. ОСК "Металлист". 21.45

Главный арбитр: Харальд Лехнер (Австрия)

Украина — Литва — 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА — ЛИТВА

В Украине матч покажут сразу два телеканала — ТРК "Украина" и "Футбол 1". В интернете игру можно будет посмотреть в эфире российского ТК "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА — ЛИТВА

Авторитетные букмекерские конторы почти не сомневаются в победе "сине-желтых", выдавая коэффициент 1,05. Ничья оценивается очень высоким показателем — 12, а поражение украинцев, на взгляд букмекеров, и вовсе маловероятно — на это дают цифры 41.

КТО РАССУДИТ УКРАИНУ — ЛИТВУ

Матч в Харькове обслужит австрийская бригада арбитров. Главный рефери — 37-летний Харальд Лехнер, который за свою карьеру уже трижды пересекался с Украиной. Помогать Лехнеру на линиях будут Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Обязанности четвертого судьи на себя возложит Александер Харкам.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ УКРАИНА — ЛИТВА

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

"У команды, однозначно, есть уверенность. И очень важно добиться положительного результата. При всем уважении к Литве, мы играем дома и хотим выиграть. У нас большие цели, также хотим показать хороший футбол".

"Я не согласен, что победа над Литвой даст нам выход на Евро-2020. Мы должны в каждом матче играть на определенном уровне. И другие варианты будут всегда, пока мы окончательно не решим свою задачу. На каждый матч мы должны настраиваться только победно".

Андрей Шевченко (справа) и Андрей Ярмоленко dynamo.kiev.ua

Вальдас Урбонас, главный тренер сборной Литвы

"Нас ждет важная игра, хоть команды и будут решать разные задачи. Конечно, наша цель на завтра - взять очки, и нас устроит любой позитивный результат. Я бы хотел сделать выводы из прошлой встречи с Украиной и завтра не повторять ошибок, которые мы допустили в Вильнюсе".

"Жаль, что подготовку к завтрашнему матчу нарушили травмы некоторых наших ведущих футболистов. Завтра не сыграют Щеткус, Зубас, Черных, Куклис, Петравичус, Паленис. Однако это прекрасная возможность для других исполнителей проявить себя".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина (4-1-2-3): Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Малиновский, Марлос — Ярмоленко, Яремчук, Коноплянка

Литва (4-1-4-1): Барткус — Воробйовас, Климавичюс, Гирдваниус, Миколюнас — Симкус - Голубикас, Матулевичус, Зулпа, Вербикас - Лаукземис

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