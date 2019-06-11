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Украина - Италия: видео победного гола на ЧМ по футболу U-20

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Молодежная сборная Украины по футболу добыла невероятную победу в полуфинале чемпионата мира U-20. Единственный и решающий гол в матче против Италии забил динамовец Сергей Булеца.

Сергей Булеца

Сергей Булеца

Уроженец Закарпатья на 64-й минуте эффектным ударом с 11-метровой отметки замкнул фланговый прострел Конопли OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Лидер сборной Украины U-20 получил страшную травму в четвертьфинале ЧМ: видео момента

Напомним, что на молодежном чемпионате по футболу сборная Украины, сломив сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевала путевку в 1/8 финала турнира, где в первом раунде плей-офф без проблем разобралась с представителями Панамы – 4:1.

В четвертьфинале команда Александра Петракова, обыграв Колумбию (1:0), впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля.

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Место
ПольшаГдыня
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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