Украина - Италия: видео победного гола на ЧМ по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу добыла невероятную победу в полуфинале чемпионата мира U-20. Единственный и решающий гол в матче против Италии забил динамовец Сергей Булеца.

Сергей Булеца

Уроженец Закарпатья на 64-й минуте эффектным ударом с 11-метровой отметки замкнул фланговый прострел Конопли OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что на молодежном чемпионате по футболу сборная Украины, сломив сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевала путевку в 1/8 финала турнира, где в первом раунде плей-офф без проблем разобралась с представителями Панамы – 4:1.

В четвертьфинале команда Александра Петракова, обыграв Колумбию (1:0), впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!