Матч начинается! Украина – Италия: смотреть онлайн полуфинал ЧМ по футболу U-20

На чемпионате мира в Польше молодежная сборная Украины по футболу во вторник, 11 июня, в битве за путевку в финал турнира сражается с итальянцами.

Подопечные Александра Петракова и их соперники выйдут на поле муниципального стадионе в Гдыне в 18:30 по киевскому времени. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Италия.

"Желто-синие" испытывают серьезные кадровые трудности перед исторической игрой. В четвертьфинальной игре с Колумбией чудом избежал перелома ноги лидер команды – защитник Денис Попов. Несмотря на свою позицию, именной киевский динамовец является одним из лучших бомбардиров сборной на турнире (3 гола).

сборная Украины U-20

Кроме того, Петраков не сможет рассчитывать на другого представителя столичного клуба – полузащитника Георгия Цитаишвили. У него перебор желтых карточек. В то же время вернулся в расположение команды звездный вратарь Андрей Лунин.

ЧМ-2019. U-20

Полуфинал

Украина – Италия – 0:0

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео страшной травмы лидера молодежной сборной Украины Дениса Попова в четвертьфинале мундиаля-2019.

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