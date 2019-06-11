Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧМ по футболу U-20, обыграв Италию

Молодежная сборная Украины по футболу вышла в финал чемпионата мира среди 20-летних. Поединок против Италии на городском стадионе в Гдыне (Польша) завершился со счетом 1:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Италия.

Обе команды, учитывая температуру воздуха (+30), отказались от атакующего стиля игры. За первые 15 минут зрители не увидели ни одного удара в створ ворот. Большую часть времени защитники как одной, так и другой команды, неспешно перепасовывались на своей половине поля, лишь изредка дальними передачами оживляя матч.

Украина - Италия

Было заметно, что играли команды пропустившие меньше всех в турнире (по три мяча каждая). Ближе к середине тайма наши футболисты перехватили инициативу, начав понемногу напрягать итальянского голкипера, но существенно на темпе игры это не изменилось.

Украина - Италия

Перед самим перерывом обе сборные порадовали своих болельщиков несколькими атаками. На опасный штрафной от Булеца, "скуадра адзура" ответила не менее опасным выпадом.

Итальянцы увереннее начали и второй тайм. На 8-й минуте Феномонти выиграл в скорости у Попова убежал один на один с Луниным, но вратарь "Леганеса" отбил пушечный выстрел в упор. В эти минуты было очень заметна разница в скоростях между командами. Украинцы часто не успевали за своими соперниками.

Украина - Италия

Украина - Италия

Увлекшись атакой, сборная Италии забыла о защите и пропустила наш контрвыпад. Булеца в районе 11-метровой отметки замкнул фланговый прострел Конопли.

После этого "сине-желтые" отошли в защиту, сделав акцент на контратаках. Вышедший Супряга не смог реализовать шикарный выход один на один. На 79-й минуте Попов получил вторую желтую за актерский фол против Пинамонти и был удален. В меньшинстве Украина не только не прижалась к своим воротам, но и имела превосходную возможность удвоить счет, когда за 7 минут Кащук влупил в перекладину.

На 2-й дополнительной минуте случилась настоящая драма. Итальянцы забили гол, но после просмотра VAR рефери отменил это взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны Скамакки

Украина U-20 – Италия U-20 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65 Булеца.

Украина U-20 – Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук.

Италия U-20 – Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти.

Предупреждения: Сикан (1), Попов (55), Раньери (75).

Удаление: Попов (79).

Украина - Италия

Украина - Италия

Украина - Италия

Украина - Италия

Напомним, что на молодежном чемпионате по футболу сборная Украины, сломив сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевала путевку в 1/8 финала турнира, где в первом раунде плей-офф без проблем разобралась с представителями Панамы – 4:1.

В четвертьфинале команда Александра Петракова, обыграв Колумбию (1:0), впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля.

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