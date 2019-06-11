Украина - Италия: лучшие моменты исторической победы на ЧМ по футболу U-20

Молодежная сборная Украины в драматичном полуфинале чемпионата мира U-20 обыграла сверстников из команды Италии.

Матч прошел в невысоком темпе и с преимуществом итальянцев, но нашим футболистам удалось забить необходимый гол. Последние секунды стали настоящим триллером. Украина пропустила гол, но рефери его отменил, после просмотра VAR.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие моменты этой исторической победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение бразильского арбитра Рафаэля Клауса отменить гол сборной Италии в ворота Украины вызвало бурное возмущение у итальянской прессы.

Известный журналист Танкреди Палмиери назвал произошедшее в полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу настоящим позором.

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