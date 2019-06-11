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Украина - Италия: лучшие моменты исторической победы на ЧМ по футболу U-20

Украина - Италия: лучшие моменты исторической победы на ЧМ по футболу U-20
Наши футболисты великолепно проявили себя в битве нервов
1.1тЧитать материал на украинском

Молодежная сборная Украины в драматичном полуфинале чемпионата мира U-20 обыграла сверстников из команды Италии.

Матч прошел в невысоком темпе и с преимуществом итальянцев, но нашим футболистам удалось забить необходимый гол. Последние секунды стали настоящим триллером. Украина пропустила гол, но рефери его отменил, после просмотра VAR.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие моменты этой исторической победы.

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"Думал, не выстоим": тренер сборной Украины прокомментировал победу над Италией

Как сообщал OBOZREVATEL, решение бразильского арбитра Рафаэля Клауса отменить гол сборной Италии в ворота Украины вызвало бурное возмущение у итальянской прессы.

Известный журналист Танкреди Палмиери назвал произошедшее в полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу настоящим позором.

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Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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