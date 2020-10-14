Украина – Испания: видеообзор сенсационного матча Лиги наций

Сборная Украины во вторник, 13 октября, впервые в истории обыграла команду Испании.

Поединок в рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА завершился с сенсационным счетом 1:0.

Наши футболисты большую часть времени провели в защите, однако смогли на 100% использовать редкий голевой момент. Вышедший на замену Виктор Цыганков после паса Андрея Ярмоленко забил роскошный мяч.

Немаловажную роль в победе сыграл Георгий Бущан. Голкипер национальной команды смог совершить 8 сейвов. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор поединка.

Украина – Испания 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 76 Цыганков.

Украина – Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Цыганков, 65), Яремчук.

Испания – Де Хеа, Регилон, Рамос, Пау Торрес, Навас, Родри, Мерино (Себальос, 46), Фати (Ферран Торрес, 58), Каналес (Ольмо, 73), Траоре, Родриго (Ойарсабаль, 58).

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры Цыганков отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.