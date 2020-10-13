Украина – Испания: смотреть онлайн трансляцию матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 13 октября, проведет четвертый матч группы 4 дивизиона А Лиги наций.

Команда Андрея Шевченко будет противостоять трехкратным чемпионам Европы испанцам. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в присутствии зрителей, которые смогут заполнить 30% арены.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Испания. Время начала – 21:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИСПАНИЯ

Увидеть игру можно будет благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина". Также поединок будет показан в прямом эфире специализированного "Футбол 1", который предложит зрителям традиционную аналитическую студию.

Кроме того, трансляцию из Киева проведут российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИСПАНИЯ

Фаворитом игры на "Олимпийском" считается испанская команда, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,36.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 7,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Польши, которую возглавит Павел Гиль.

Помогать ему будут лайнсмены Конрад Сапела и Марцин Борковски. Роль четвертого рефери исполнит Павел Рачковски.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Многое будет зависеть о того, в каком состоянии будут находиться футболисты. Потому что мы будем затрачивать гораздо больше энергии. Испания – одна из лучших команд мира. Она очень высоко прессингует и не дает спокойно разыгрывать мяч. Думаю, тренер сборной Испании понимает, в каком состоянии находится наша команда, знает, что у нас нет 8-9 игроков основного состава.

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:

– Мы, как и все остальные, обычно оцениваем каждую команду отдельно, анализируем определенных футболистов, поэтому могу сказать, что Украина – интересный коллектив, который сохраняет верность своей манере игры и придерживается определенных принципов. Именно это помогает команде достигать своих целей.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Харатин, Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Марлос – Яремчук

Испания: Де Хеа – Навас, Рамос, Пау Торрес, Гайя – Бускетс, Мерино – Ферран Торрес, Ольмо, Фати – Оярсабаль

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Испанцы лидируют в группе, имея в активе семь очков. Украинцы расположились на третьей строчке, набрав три пункта.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом шесть раз. Украинцы в них смогли лишь однажды не проиграть, а в последних четырех матчах уступили с общим счетом 0:10.

Последняя игра прошла в сентябре в Мадриде, где Испания выиграла 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал главную цель команды в Лиге наций.