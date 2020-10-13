Украина забила роскошный победный гол Испании в Лиге наций. Видео

Максим Иншаков Футбол 23:46, 13.10.2020 Обновлено: 00:37, 14.10.2020

Сборная Украины по футболу добыла сенсационную победу в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА против команды Испании.

Счет в поединке на НСК "Олимпийский" был открыт на 76-й минуте. Вышедший на замену 10 минутам раньше Виктор Цыганков, получил разрезной пас от Ярмоленко и выполнил фантастический обводящий удар четко в рамку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подопечные Шевченко обыграли Швейцарию (2:1), разгромно уступили Испании (0:4) и не смогли вырвать ничью с Германией (1:2).

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