Украина забила роскошный победный гол Испании в Лиге наций. Видео

Сборная Украины по футболу добыла сенсационную победу в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА против команды Испании.

Счет в поединке на НСК "Олимпийский" был открыт на 76-й минуте. Вышедший на замену 10 минутам раньше Виктор Цыганков, получил разрезной пас от Ярмоленко и выполнил фантастический обводящий удар четко в рамку.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подопечные Шевченко обыграли Швейцарию (2:1), разгромно уступили Испании (0:4) и не смогли вырвать ничью с Германией (1:2).