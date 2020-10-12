Украина – Испания: назван фаворит матча Лиги наций

Сборная Украины является явным аутсайдером домашнего матча четвертого тура Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Спортивные аналитики оценили вероятность победы гостей котировкой 1,33-1,36, ничью – 5,25-5,50, а на успех нашей национальной команды можно поставить за 7,50-8,00. Коэффициент на то, что подопечные Андрея Шевченко не проиграют этот поединок, равен 3,00-3,25.

Напомним, что наши соперники лидируют в группе 4 дивизиона A Лиги наций, набрав 7 очков в трех стартовых турах. Украина идет на третьей позиции с тремя баллами после победы над Швейцарией (2:1) и поражений от Испании (0:4) и Германии (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, наша команда получила результаты тестов на коронавирус перед матчем Лиги наций, который состоится во вторник, 13 октября.