Впервые в истории: Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

Сборная Украины по футболу в 4-м туре Лиги наций сенсационно обыграла команду Испании. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился со счетом 1:0, при этом до игры коэффициент на нашу победу достигал 7.

После успешного результата украинскую дружину поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Сборная Украины решила сегодня сыграть еще глубже, чем с немцами. Шапаренко располагался ближе всех к Яремчуку, а Зубков и Ярмоленко большей частью оборонялись.

Неожиданно удачно начали украинцы, несколько раз убегая в контратаки, но так и не дойдя до ворот де Хеа.

Ближе к 16-й минуте гости начали перехватывать инициативу, создав подряд три опаснейших момента. Лишь феноменальная реакция Бущана спасла Украину от гола.

Испанцы продолжали наседать на наши ворота. Удар Серхио Рамоса со штрафного голкипер "Динамо" с огромным трудом вытащил из девятки. После первых получаса игры было 0:6 по моментам.

Украина полностью забыла про нападения. У "сине-желтой" команды никак не удавалось выйти на чужую половину поля.

Владение мячом – 74 на 26 процентов. Наша команда пыталась выходить из обороны длинными забросами на фланги или на Яремчука, но без особого успеха.

На левом фланге Адама Траоре однозначно превосходил Эдуарда Соболя. Вингер "Вулверхэмптона" был одним из самых активных игроков в составе гостей. За весь первый тайм "сине-желтые" лишь один раз смогли дойти до штрафной испанцев, но при этом впервые за пять матчей Лиги наций не пропустили

Начало второго тайма было за хозяевами. Зубков смог оказаться один на один перед вратарем, но пробил не лучшим образом. При этом арбитр, пусть и ошибочно, зафиксировал офсайд.

К 63-й минуте Испания вернула себе контроль над игрой и Родри дальним ударом едва не открыл счет. Шевченко отреагировал на потерю "мощности", выпустив Коваленко и Цыганкова.

Несколько раз подопечные Шевченко начинали контратаки, но бездумные пасы нивелировали все попытки.

Игроки из Испании все острее и острее работали возле украинских ворот, но в итоге пропустили гол первыми.

Свежий Цыганков, получив разрезную передачу от Ямоленко, на скорости убежал от защитника и точно пробил в створ – 1:0.

Сборная Украины по футболу в 4-м туре Лиги наций сенсационно обыграла команду Испании. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился со счетом 1:0, при этом коэффициент на победу достигал 10.

Сборная Украины решила сегодня сыграть еще глубже, чем с немцами. Шапаренко располагался ближе всех к Яремчуку, а Зубков и Ярмоленко большей частью оборонялись.

Неожиданно удачно начали украинцы, несколько раз убегая в контратаки, но так и не дойдя до ворот де Хеа.

Ближе к 16-й минуте гости начали перехватывать инициативу, создав подряд три опаснейших момента. Лишь феноменальная реакция Бущана спасла Украину от гола.

Испанцы продолжали наседать на наши ворота. Удар Серхио Рамоса со штрафного голкипер "Динамо" с огромным трудом вытащил из девятки. После первых получаса игры было 0:6 по моментам.

Украина полностью забыла про нападения. У "сине-желтой" команды никак не удавалось выйти на чужую половину поля.

Владение мячом – 74 на 26 процентов. Наша команда пыталась выходить из обороны длинными забросами на фланги или на Яремчука, но без особого успеха.

На левом фланге Адама Траоре однозначно превосходил Эдуарда Соболя. Вингер "Вулверхэмптона" был одним из самых активных игроков в составе гостей. За весь первый тайм "сине-желтые" лишь один раз смогли дойти до штрафной испанцев, но при этом впервые за пять матчей Лиги наций не пропустили

Начало второго тайма было за хозяевами. Зубков смог оказаться один на один перед вратарем, но пробил не лучшим образом. При этом арбитр, пусть и ошибочно, зафиксировал офсайд.

К 63-й минуте Испания вернула себе контроль над игрой и Родри дальним ударом едва не открыл счет. Шевченко отреагировал на потерю "мощности", выпустив Коваленко и Цыганкова.

Несколько раз подопечные Шевченко начинали контратаки, но бездумные пасы нивелировали все попытки.

Игроки из Испании все острее и острее работали возле украинских ворот, но в итоге пропустили гол первыми.

Свежий Цыганков, получив разрезную передачу от Ямоленко, на скорости убежал от защитника и точно пробил в створ – 1:0.

На последних минутах футболисты Луиса Энрике устроили штурм, но так и не смогли сравнять счет.

Таким образом после четырех сыгранных туров в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко занимают 3-е место в своей группе.

Украина – Испания 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 76 Цыганков.

Украина – Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Цыганков, 65), Яремчук.

Испания – Де Хеа, Регилон, Рамос, Пау Торрес, Навас, Родри, Мерино (Себальос, 46), Фати (Ферран Торрес, 58), Каналес (Ольмо, 73), Траоре, Родриго (Ойарсабаль, 58).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 2-го тура между Украиной и Испанией завершился разгромным поражением наших футболистов (0:4). В субботу. в 3-м туре Лиги наций Украина не смогла вырвать ничью с Германией (1:2).7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.