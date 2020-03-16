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16 марта • обновлено в 13:22
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Украина и еще пять стран: стало известно, где еще не отменили футбол

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Украинская Премер-лига вошла в число шести национальных чемпионатов в Европе, которые не были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает испанская Marca.

В Европе только в шести странах не остановили футбол

В Европе только в шести странах не остановили футбол

upl.ua

Большинство европейских и мировых футбольных чемпионатов остановили свою деятельность, однако в шести странах Европы матчи продолжаются. Так, на минувших выходных проходили игры в Украине, Беларуси, России, Турции, Венгрии и Сербии. Это последние европейские чемпионаты, которые еще официально не остановлены.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
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