Украина и еще пять стран: стало известно, где еще не отменили футбол

Украинская Премер-лига вошла в число шести национальных чемпионатов в Европе, которые не были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает испанская Marca.

В Европе только в шести странах не остановили футбол upl.ua

Большинство европейских и мировых футбольных чемпионатов остановили свою деятельность, однако в шести странах Европы матчи продолжаются. Так, на минувших выходных проходили игры в Украине, Беларуси, России, Турции, Венгрии и Сербии. Это последние европейские чемпионаты, которые еще официально не остановлены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ожидается, что во вторник УЕФА перенесет Евро-2020 и заставит все национальные федерации прекратить свои турниры.

в УПЛ рассказали, какие шаги предпримет руководство чемпионата в ситуации с коронавирусом.

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