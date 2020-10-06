Украина – Германия, Украина – Испания: что нужно знать о билетах на матчи

В субботу, 10 октября, и во вторник, 13 октября, сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Германии и Испании, соответственно, на НСК "Олимпийский" в Киеве в присутствии зрителей.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), стадион на этих поединках может быть заполнен на 30%. Продажа билетов на игры против топовых европейских сборных началась во вторник, 6 октября, и проходит исключительно в режиме онлайн на сайте ticketsbox.com. Их стоимость составляет от 150 до 1000 грн.

Стоимость билетов на матч Украина - Германия ticketsbox.com

Стоимость билетов на матч Украина - Испания ticketsbox.com

Один человек сможет приобрести максимум четыре билета. Они именные, поэтому при входе на стадион необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Болельщики, которые попадут на эти матчи, должны будут соблюдать социальную дистанцию, носить маску, прикрывая нос и рот на протяжении всего пребывания на арене, кашлять и чихать только в салфетку или сгиб локтя. Также отмечается, что фанаты, температура у которых будет превышать 37,2, не смогут попасть на стадион.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины потеряла 12 футболистов перед товарищеским поединком с Францией, который состоится в среду, 7 октября, в Париже.