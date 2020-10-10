Украина – Германия – 1-2: смотреть онлайн матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 10 октября, провела матч третьего тура группы 4 дивизиона А Лиги наций.

Соперниками команды Андрея Шевченко в игре на НСК "Олимпийский" были четырехкратные чемпионы мира немцы. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Германия.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – ГЕРМАНИЯ

Лига наций. 3-й тур

Группа 4. Дивизион А

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)

Украина – Германия – 1:2

Голы: Малиновский, 76, с пенальти – Гинтер, 20, Горецка, 49

Украина: 1. Бущан, 4 – Забарный, 16. Миколенко, 21. Караваев, 2. Соболь, 5. Сидорчук, 8. Малиновский, 15. Цыганков, 20. Коваленко, 7. Ярмоленко, 9. Яремчук

Запасные: 12. Шевченко, 23. Резник, 13. Конопля, 3. Пластун, 6. Чеберко, 14. Харатин, 17. Шепелев, 18. Михайличенко, 19. Макаренко, 11. Марлос, 10. Шапаренко, 22. Зубков

Германия: 1. Нойер, 3. Хальстенберг, 15. Зюле, 16. Рюдигер, 13. Клостерман, 4. Гинтер, 6. Киммих, 7. Дракслер, 8. Кроос, 18. Горецка, 20. Гнабри

Запасные: 12. Лено, 22. Трапп, 2. Кох, 5. Та, 19. Гозенс, 23. Джан, 10. Брандт, 14. Нойхаус, 17. Хофманн, 21. Хаверц, 9. Вернер, 11. Вальдшмидт

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10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Здравствуйте, дорогие друзья! Сборная Украины сегодня попытается реабилитироваться за фиаско во Франции.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовые состав есть у нас. Шевченко оставил в запасе Марлоса и Шапаренко.

50 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды на стадион прибыли.

30 МИНУТ ДО МАТЧА. На разминку команды выходят.

25 МИНУТ ДО МАТЧА. Немцы тестируют "Олимпийский".

Сборная Германии на разминке. DFB

23 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Болельщиков ждем на трибунах.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Гимны стран играют.

2 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Ярмоленко у нас сегодня капитан.

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Немцы начали с центра поля.

2. Слышно украинских болельщиков.

5. Пытаются наши очень быстро выходить из обороны в атаку.

5. Бущан отбил удар метров с 18.

7. Караваев здорово перехватил передачу.

8. Офсайд у Ярмоленко.

10. Хорошая передача от Яремчука на партнера была. Не прошла.

13. Пока достаточно спокойная игра.

15. Ярмоленко не смог точно отдать на Яремчука.

17. Прострел слева от Цыганкова. В небеса.

19. Гости сейчас плотно мяч взяли под контроль.

20. 0:1. Открывает счет Германия. Рюдигер совершил силовой проход в штрафную, прострелил, а Гинтер, опередив Караваева, закатил мяч в ворота метров с пяти.

23. Наши пытаются очень быстро проводить свои атаки.

25. У Ярмоленко проблемы. За бок держится Андрей.

27. Дракслер пробил метров с 25. Бушан на месте.

30. Кстати, Германия уже 11 месяцев не выигрывает.

31. Бущан! Тащит удар Киммиха метров с 25.

33. Соболь красивую передачу делал на Ярмоленко. Жаль, Андрей не смог принять мяч.

35. Бущан!!! Мертвый мяч от Гнабри тащит Георгий!!!

37. Достаточно неплохо смотрятся "желто-синие".

40. В последние минуты без ударов у нас игра проходит.

41. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Малиновский грубо сыграл против Гинтера.

43. Ух! Кроос в касание пробил с 20 метров. Повезло нашим. Мимо.

45. Горецка головой бил. Легко для Бущана.

45+1. Свистит рефери.

22:33. ПЕРЕРЫВ.

22:37. 0-7 по ударам в створ. Где они их насчитали?

22:41. Возвращаемся в Киев.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ. Украинцы ввели мяч в игру.

48. Яремчук не успел на пас Малиновского.

49. 0:2. Боже... Георгий Бущан привозит. После прострела справа наш вратарь в спокойной ситуации просто роняет мяч на голову соперника.

51. А теперь Бущан тащит удар Дракслера с 11 метров!

53. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Кроос сбил Малиновского перед штрафной.

56. У нас по-прежнему нет ударов в створ. А уже 0-10.

57. Бущан опять тащит. В упор Клостерман бил.

60. Цыганков! Вот он первый в створ пошел. Вошел в штрафную, но не смог пробить точно из-под защитника.

62. Болельщики о дудках вспомнили. Просто нереальные звуки из 90-х.

65. Ярмоленко не успел на передачу Малиновского.

68. Темп совсем упал у нас.

69. ЗАМЕНЫ. Марлос и Зубков в деле. Ярмоленко и Цыганков ушли.

72. Яремчук пробил с 20 метров. Выше.

75. Пенальти в ворота Германии!

76. 1:2. Руслан Малиновский спокойно реализовал удар с точки!

76. ЗАМЕНА. Шапаренко поменял Коваленко.

79. ЗАМЕНА. Вернер в игре. Дракслер ушел.

82. Бущан! Тащит выход один на один Гнабри.

84. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Гинтер сбил Зубкова.

84. ЗАМЕНА. Сидорчук ушел, Макаренко вышел.

85. Малиновский с 22-х метров стреляет. Не попал.

87. Вернер бил. Плохой удар вышел.

89. Обидно за Бущана. Его ошибка фактически дарит немцам победу.

90. ЗАМЕНА. Джан вместо Клостермана.

90+2. Неплохая игра от Украины.

90+3. Шапаренко очень неточно пробил.

90+3. ЗАМЕНА. Хаверц в игре. Гнабри закончил.

90+4. Все. Выигрывает Германия.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ГЕРМАНИЯ

Увидеть противостояние команд можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию с "Олимпийского" проведет специализированный "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также игру покажут российский "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

Сборная Украины принимает Германию в Киеве УАФ

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ГЕРМАНИЯ

Фаворитом встречи считается немецкая команда. Ставки на победу подопечных Йоахима Лева принимаются с коэффициентом 1,22.

Ничья оценивается котировкой 6,25. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 14,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Судить игру доверили бригаде арбитров из Израиля, которую возглавляет Орел Гринфельд.

Помогать ему будут лайсмены Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертым рефери назначен Галь Лейбовиц.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– В нынешней ситуации у нас вообще нет основной команды. Даже один травмированный футболист – это потеря для нас, а мы вынуждены заменять 6-7 футболистов. В этом и состоит сложность при работе с национальной командой. Это большая проблема. Но я готов идти на жертвы, ведь моя задача – подготовить команду на весну, когда сначала нас ждет отборочный цикл ЧМ-2022, а затем выступление в финальной части Евро-2020. У нас сейчас есть время, чтобы посмотреть кандидатов.

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:

– Матч мы собираемся выиграть. Игроки хорошо подготовились к этому поединку, они приехали отдохнувшими, хорошо вошли в игровой ритм. Мы совсем не обескуражены тем результатом, который показала Украины в матче с Францией. Знаем, что нам придется проявить все свое мужество для того, чтобы показать хороший результат. Хочу сказать, что сборная Украины под руководством Андрея Шевченко хорошо развивается, команда демонстрирует высокий темп, может быстро переключаться. Эта команда заслуживает на уважение.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Бущан – Караваев, Миколенко, Бондарь, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Марлос, Малиновский, Цыганков, Яремчук

Германия: Нойер – Киммих, Зюле, Клостерман, Хальстенберг, Кох, Кроос, Дракслер, Брандт, Хаверц, Вернер

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды шесть раз встречались друг с другом. Германия выиграла три встрече и трижды украинцам удалось добиться ничьи. Разница мячей 12-5 в пользу "бундестим".

В последний раз "желто-синие" и "манншафт" играли на Евро-2016, где Германия добилась победы 2:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Украина занимает второе место в группе, опережая будущего соперника на одно очко.

Турнирная таблица группы 4 дивизиона А Лиги наций

Как сообщал OBOZREVATEL, еще два футболиста сборной Украины из донецкого "Шахтера" заболели коронавирусом.