Украина – Германия: смотреть онлайн матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 10 октября, проведет матч третьего тура группы 4 дивизиона А Лиги наций.

Соперниками команды Андрея Шевченко в игре на НСК "Олимпийский" станут четырехкратные чемпионы мира немцы. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Германия. Время начала – 21:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ГЕРМАНИЯ

Увидеть противостояние команд можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию с "Олимпийского" проведет специализированный "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также игру покажут российский "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ГЕРМАНИЯ

Фаворитом встречи считается немецкая команда. Ставки на победу подопечных Йоахима Лева принимаются с коэффициентом 1,22.

Ничья оценивается котировкой 6,25. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 14,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Судить игру доверили бригаде арбитров из Израиля, которую возглавляет Орел Гринфельд.

Помогать ему будут лайсмены Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертым рефери назначен Галь Лейбовиц.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– В нынешней ситуации у нас вообще нет основной команды. Даже один травмированный футболист – это потеря для нас, а мы вынуждены заменять 6-7 футболистов. В этом и состоит сложность при работе с национальной командой. Это большая проблема. Но я готов идти на жертвы, ведь моя задача – подготовить команду на весну, когда сначала нас ждет отборочный цикл ЧМ-2022, а затем выступление в финальной части Евро-2020. У нас сейчас есть время, чтобы посмотреть кандидатов.

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:

– Матч мы собираемся выиграть. Игроки хорошо подготовились к этому поединку, они приехали отдохнувшими, хорошо вошли в игровой ритм. Мы совсем не обескуражены тем результатом, который показала Украины в матче с Францией. Знаем, что нам придется проявить все свое мужество для того, чтобы показать хороший результат. Хочу сказать, что сборная Украины под руководством Андрея Шевченко хорошо развивается, команда демонстрирует высокий темп, может быстро переключаться. Эта команда заслуживает на уважение.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Бущан – Караваев, Миколенко, Бондарь, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Марлос, Малиновский, Цыганков, Яремчук

Германия: Нойер – Киммих, Зюле, Клостерман, Хальстенберг, Кох, Кроос, Дракслер, Брандт, Хаверц, Вернер

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды шесть раз встречались друг с другом. Германия выиграла три встрече и трижды украинцам удалось добиться ничьи. Разница мячей 12-5 в пользу "бундестим".

В последний раз "желто-синие" и "манншафт" играли на Евро-2016, где Германия добилась победы 2:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Украина занимает второе место в группе, опережая будущего соперника на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще два футболиста сборной Украины из донецкого "Шахтера" заболели коронавирусом.