Украина – Германия: опубликован обзор матча. Видео

Максим Иншаков Футбол 00:37, 11.10.2020 Обновлено: 00:37, 11.10.2020

Сборная Украины по футболу потерпела поражение в матче 3-го тура Лиги наций. В Киеве на заполненном на 30% НСК "Олимпийский" подопечные Андрея Шевченко уступили Германии (1:2).

Хозяева пропустили гол уже на 20-й минуте после удара Гинтера. Во втором тайме Горетцка воспользовался нелепой ошибкой Бущана, сделав счет 2:0.

На 76-й минуте Роман Яремчук заработал пенальти, который четко реализовал Малиновский.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на обзор поединка.

Украина – Германия 1:2

Голы: 0:1 – 20 Гинтер, 0:2 – 49 Горетцка, 1:2 – 76, пенальти Малиновский.

Украина – Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Германия – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри (Хавертц, 90), Зюле.

Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53), Гинтер (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры Андрей Шевченко заявил, что остался доволен выступлением своих подопечных.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Ветеран АТО создал аппарат, который сможет помочь детям с ДЦП. Фото

Украина и Британия провели учения в Черном море. Фоторепортаж

Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

Президент Польши прибыл в Украину. Опубликовано первое фото

Крымская дилемма для Украины: что делать с "троянским населением" из России?