Украина – Германия: опубликован обзор матча. Видео

Сборная Украины по футболу потерпела поражение в матче 3-го тура Лиги наций. В Киеве на заполненном на 30% НСК "Олимпийский" подопечные Андрея Шевченко уступили Германии (1:2).

Хозяева пропустили гол уже на 20-й минуте после удара Гинтера. Во втором тайме Горетцка воспользовался нелепой ошибкой Бущана, сделав счет 2:0.

На 76-й минуте Роман Яремчук заработал пенальти, который четко реализовал Малиновский.

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Украина – Германия 1:2

Голы: 0:1 – 20 Гинтер, 0:2 – 49 Горетцка, 1:2 – 76, пенальти Малиновский.

Украина – Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Германия – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри (Хавертц, 90), Зюле.

Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53), Гинтер (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры Андрей Шевченко заявил, что остался доволен выступлением своих подопечных.