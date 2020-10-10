Украина – Германия: видео голов
В Киеве на НСК "Олимпийский" национальная сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА минимально уступила команде Германии.
Счет в поединке был открыт уже 20-й минуте. После ошибки украинской защиты Гинтер распечатал ворота Бущана.
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Украина – Германия 1:2
Гол: 0:1 – 20 Гинтер.
0:2 – 49 Горетцка.
Гол: 1:2 – 76, пенальти Малиновский.
Украина – Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.
Германия – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри (Хавертц, 90), Зюле.
Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53), Гинтер (84).
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.