Украина – Германия: видео голов

Максим Иншаков Футбол 22:26, 10.10.2020 Обновлено: 23:43, 10.10.2020

В Киеве на НСК "Олимпийский" национальная сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА минимально уступила команде Германии.

Счет в поединке был открыт уже 20-й минуте. После ошибки украинской защиты Гинтер распечатал ворота Бущана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

Украина – Германия 1:2

Гол: 0:1 – 20 Гинтер.

0:2 – 49 Горетцка.

Гол: 1:2 – 76, пенальти Малиновский.

Украина – Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Германия – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри (Хавертц, 90), Зюле.

Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53), Гинтер (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.

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