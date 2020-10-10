Украина – Германия: онлайн видео голов

В Киеве на НСК "Олимпийский" в эти минуты национальная сборная Украины проводит матч 3-го тура Лиги наций УЕФА против команды Германии.

Счет в поединке был открыт уже 20-й минуте. После ошибки украинской защиты Гинтер распечатал ворота Бущана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

Украина – Германия 0:2 (второй тайм)

Гол: 0:1 – 20 Гинтер.

0:2 – 49 Горетцка.

Украина – Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко, Малиновский, Цыганков, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Германия – Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер, Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри, Зюле.

Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53).

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.