Украина – Германия: онлайн видео голов
В Киеве на НСК "Олимпийский" в эти минуты национальная сборная Украины проводит матч 3-го тура Лиги наций УЕФА против команды Германии.
Счет в поединке был открыт уже 20-й минуте. После ошибки украинской защиты Гинтер распечатал ворота Бущана.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.
Украина – Германия 0:2 (второй тайм)
Гол: 0:1 – 20 Гинтер.
0:2 – 49 Горетцка.
Украина – Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко, Малиновский, Цыганков, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.
Германия – Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер, Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри, Зюле.
Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53).
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.