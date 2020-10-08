Украина – Германия: назван фаворит матча Лиги наций

Сборная Украины является явным аутсайдером домашнего матча против Германии в третьем туре Лиги наций, который состоится в субботу, 10 октября.

Спортивные аналитики оценили вероятность победы наших соперников приблизительно в 77%. Ставки на успех подопечных Йоахима Лева принимаются за коэффициент 1,28-1,30, на ничью – за 5,25, а выигрыш нашей команды оценивается котировкой 9,00-10,00.

Напомним, что после двух туров Украина с тремя очками занимает второе место в группе 4 дивизиона А Лиги наций благодаря победе над Швейцарией (2:1) и разгромному поражению от Испании (0:4). Немцы идут третьими с двумя баллами после двух ничьих.

Как сообщал OBOZREVATEL, обе команды провели товарищеские матчи перед очной встречей. Подопечные Андрея Шевченко пропустили семь голов от Франции, а наши следующие соперники устроили голевую перестрелку в поединке с Турцией.