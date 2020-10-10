Сборная Украины проиграла Германии в Лиге наций

Сборная Украины по футболу проиграла в 3-м туре Лиги наций команде Германии. Встреча на киевском НСК "Олимпийской завершилась со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию игры Украина – Германия.

Встреча началась без раскачки. Украинцы на первых минутах создали опасность у ворот Нойера. Наша сборная отказалась от высокого прессинга, играя компактно в центре поля, стараясь, чтобы немцы не получили свободное пространство.

Германия не рвалась вперед, играя в среднем блоке, очень спокойно и грамотно разбивая атаки украинцев. "Сине-желтые" несколько раз убегали в контратаки, но дело до удара в створ так и не дошло.

Шевченко придерживался старой схемы. Яремчук играл в центре, Ямоленко и Цыганков расположились по флангах.

На 20-й минуте украинцы невнимательно сыграли в своей штрафной, поплатившись пропущенным мячом. Рюдигер оббежал всю нашу сборную, сделал параллельную передачу и из-под ноги Караваева Гинтер открыл счет – 0:1.

Забив гол, немцы стали неспешно перекатывать мяч на своей половине, не пытаясь обострять. Украина никак не могла перейти центральный круг.

На 33-й минуте счет должен был быть 0:2, но Бущан потянул "мертвый" мяч после удара с нескольких метров в упор от Гнабри.

Пропущенный гол обязывал хозяев идти вперед активнее, но это не очень получалось. Ярмоленко удался лишь один забег с неудачной обработкой после передачи Соболя, а немцы, открыв счет, создали еще два верных момента.

Выходить из обороны через пас не получалось, украинские защитники теряли соперников, позволяя расстреливать Георгия Бущана с самых разных дистанций. Попытки обострить игру портил собственный брак. 0:7 по ударам в створ ворот.

Второй тайм начался кошмарно. Голкипер "Динамо", который спасал команду все первые 45 минут допустил нелепую ошибку, которая привела ко второму голу. После навеса Клостерманна Георгий выпустил мяч прямо на голову Горецка.

Первый удар по воротам у футболистов из Украины случился на 60-й минуте. Цыганков имел прекрасную возможность открывать счет, но слабо и бесхитростно распорядился своим ударом с 11 метров.

Шевченко освежил нападение, выпустив Зубкова и Марлоса вместо Цыганкова и Ярмоленко, но гол на 77-й минуте заработал Яремчук. Романа сбил в штрафной Зюле, и пенальти четко реализовал Малиновский – 1:2.

За оставшиеся 13 минут Украина не только не смогла сравнять счет, но и была близка к тому, чтобы пропустить 3-й гол. На убойный "выстрел" Гнабри четко среагировал Бущан.

После трех сыгранных туров в Лиге наций Украина опустилась на 3-е место в своей группе. 13 октября наша сборная сыграет на выезде с Испанией.

Украина – Германия 1:2

Голы: 0:1 – 20 Гинтер, 0:2 – 49 Горетцка, 1:2 – 76, пенальти Малиновский.

Украина – Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Германия – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри (Хавертц, 90), Зюле.

Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53), Гинтер (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущих турах Украина обыграла Швейцарию (2:1) и разгромно уступила Испании (0:4).

7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.