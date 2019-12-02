Украина – Франция: товарищеский матч под вопросом

Товарищеский матч между сборными Украины и Франции, который запланирован на 27 марта 2020 года, официально еще не утвержден.

Как сообщает агентство leparisien, несмотря на достижение предварительной договоренности между наставниками сборных Украины и Франции Андреем Шевченко и Дидье Дешамом, глава Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэ назвал "преждевременными" выводы о соглашении между двумя сторонами, так как еще не рассматривал этот вопрос лично.

Матч Украина - Франция Аргумент

Ожидается, что французская сторона все же примет предложение Украины, поскольку испытывает трудности с поиском соперников для проведения товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бельгия отказалась от выставочного матча с Францией из-за боязни потерпеть в нем поражение.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!