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2 декабря • обновлено в 22:25
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Украина – Франция: товарищеский матч под вопросом

1.2т
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Товарищеский матч между сборными Украины и Франции, который запланирован на 27 марта 2020 года, официально еще не утвержден.

Как сообщает агентство leparisien, несмотря на достижение предварительной договоренности между наставниками сборных Украины и Франции Андреем Шевченко и Дидье Дешамом, глава Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэ назвал "преждевременными" выводы о соглашении между двумя сторонами, так как еще не рассматривал этот вопрос лично.

Матч Украина - Франция

Матч Украина - Франция

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Ожидается, что французская сторона все же примет предложение Украины, поскольку испытывает трудности с поиском соперников для проведения товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бельгия отказалась от выставочного матча с Францией из-за боязни потерпеть в нем поражение.

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Тема
Евро-2020
Персоны
Андрей Шевченко Дидье Дешам
Теги
Сборная Франции по футболу Сборная Украины по футболу
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