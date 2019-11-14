Сборная Украины по футболу на последней секунде победила в историческом матче

Сборная Украины по футболу на последних секундах добыла победу в товарищеском матче с командой Эстонии.

Первая в истории игра нашей национальной сборной в Запорожье на "Славутич Арене" завершилась со счетом 1:0.

ОBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Эстония.

Украина - Эстония ФФУ/Павел Кубанов

Хозяева с первых минут захватили инициативу, не позволяя сопернику хотя бы зацепиться за мяч. Уже в первой же атаке украинцы могли открывать счет. Ярмоленко протянул мяч по правому флангу, откинул на Болбата, Сергей навесил в штрафную, где Беседин в убор пробил головой. Лишь невероятный прыжок Матвея Игонен спас его команду от верного гола.

Украинцы продолжали активно использовать фланги, но до реальной угрозы и ударам в створ дело не доходило.

Украина - Эстония ФФУ/Павел Кубанов

Доминируя на половине поля соперника, наши футболисты не давали даже шанса эстонцам, при любой потере за счет качественного контрпрессинга моментально отбирая кожаную сферу.

В концовке Соболь имел два роскошных момента за минуту. В первом - после фантастического "выстрела" из-за пределов штрафной, мяч пролетел в сантиметрах от девятки, а во втором Эдуард не смог попасть в ворота с 5 метров после ошибки эстонского защитника.

В середине поля Украине объективно не хватало конструктива. Все опасности возникали после работы флангов.

Украина - Эстония ФФУ/Павел Кубанов

В перерыве Шевченко вместо Матвиенко, Сидорчука, Цыганкова и Коваленко выпустил Иванисеню, Шабанова, Буяльского и Безуса, но на остроте игры это никак не сказалось.

По прежнему футболисты сборной Украины полностью контролировали ход игры, но катастрофически не хватало последнего паса, после которого можно было бы нанести опасный удар.

Развязка наступила на последних секундах основного времени. Безус прямым ударом со штрафного и с помощью рикошета от Зенева забил единственный и победный гол.

Свой последний матч в календарном году подопечные Шевченко проведут в отборе на Евро-2020 17 ноября на выезде против Сербии.

Украина – Эстония 1:0

Гол: 1:0 – 90+2 Безус.

Украина – Лунин, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков (Безус, 46), Коваленко (Буяльский, 46), Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Ярмоленко (Швед, 66), Беседин.

Эстония – Игонен, Пикк, Баранов, Камс (Тенисте, 46), Кууск, Крейда, Айнсалу (Антонов, 63), Пури (Калласте, 83), Лийвак (Зенев, 63), Аньер (Сорга, 71), Кяйт (Васильев, 71).

Предупреждения: Кяйт (51), Баранов (77), Соболь (83), Зенев (87).

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