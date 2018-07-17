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Украина добыла яркую победу над Францией на ЧЕ по футболу U-19

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Сборная Украины по футболу выиграла стартовый матч на чемпионате Европы-2018 среди игроков не старше 19 лет, проходящем в Финляндии. В первом туре украинцы обыграли сверстников из Франции - 2:1

Уже на 13-й минуте Георгий Цитаишвили, получив прострел с правого фланга, первым движением убрал защитника, а вторым ювелирным ударом под штангу открыл счет в игре.

Французы с 64-й минуты оказались в меньшинстве после того, как арбитр наказал Сарра за фол последней надежды на Владиславе Супряге.

На 86-й минуте сборная Франции после штрафного организовала очень опасную атаку, но мяч попал в голову своему же игроку, и украинские футболисты смогли организовать стремительную контратаку. Сергей Булеца протащил круглого с центра поля, разобрался с соперником, и шикарным ударом нанес победный удар.

Новости
Украина сотворила громкую сенсацию на Евробаскете U-20

Франция U-19 – Украина U-19 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 13 Цитаишвили, 1:1 – 23 Гитан, 1:2 – 86 Булеца.
Франция U-19 – Диуф, Ниакате, Камара, Дембеле, Сарр, Гитан, Нгиамба, Сумаре, Диаби (Basila, 66), Маолида (Гуири, 75), Пинтор (Адли, 46).
Украина U-19 – Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Конопля, Хахлев (Беляев, 90), Дришлюк, Булеца (Ременюк, 89), Корниенко, Цитаишвили (Мусолитин, 90), Супряга.
Предупреждения: Камара (12), Бондарь (27), Сумаре (62), Ниакате (70).
Удаление: Сарр (64).

По регламенту турнира по две лучшие команды каждой из групп продолжают борьбу в полуфиналах, победители которых встречаются в финале. Также по итогам Евро-2018 станут известны участники ЧМ-2019 (U-20), которыми станут первые пять команд континентального первенства.

Соперниками Украины по группе B является Англия (20 июля) и Турция (23 июля). Ранее англичане обыграли турков – 3:2.

Напомним, что в марте этого года сборная Украины U-19 вышла на Евро, забив на последних минутах матча.

Читайте все новости по теме "чемпионат Европы по футболу" на Обозревателе.

Тема
чемпионат Европы по футболу
Место
Финляндия
Объект
сборная Украины по футболу
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Алексеевич Ярослав
Алексеевич Ярослав
Увы, но мало кто обратит внимание на этот матч. Ведь вся Украина еще гуляет по случаю победы на взрослом ЧМ )))
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