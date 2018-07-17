Украина добыла яркую победу над Францией на ЧЕ по футболу U-19

Сборная Украины по футболу выиграла стартовый матч на чемпионате Европы-2018 среди игроков не старше 19 лет, проходящем в Финляндии. В первом туре украинцы обыграли сверстников из Франции - 2:1

Уже на 13-й минуте Георгий Цитаишвили, получив прострел с правого фланга, первым движением убрал защитника, а вторым ювелирным ударом под штангу открыл счет в игре.

Французы с 64-й минуты оказались в меньшинстве после того, как арбитр наказал Сарра за фол последней надежды на Владиславе Супряге.

На 86-й минуте сборная Франции после штрафного организовала очень опасную атаку, но мяч попал в голову своему же игроку, и украинские футболисты смогли организовать стремительную контратаку. Сергей Булеца протащил круглого с центра поля, разобрался с соперником, и шикарным ударом нанес победный удар.

Франция U-19 – Украина U-19 1:2 (1:1, 0:1) Голы: 0:1 – 13 Цитаишвили, 1:1 – 23 Гитан, 1:2 – 86 Булеца.

Франция U-19 – Диуф, Ниакате, Камара, Дембеле, Сарр, Гитан, Нгиамба, Сумаре, Диаби (Basila, 66), Маолида (Гуири, 75), Пинтор (Адли, 46).

Украина U-19 – Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Конопля, Хахлев (Беляев, 90), Дришлюк, Булеца (Ременюк, 89), Корниенко, Цитаишвили (Мусолитин, 90), Супряга.

Предупреждения: Камара (12), Бондарь (27), Сумаре (62), Ниакате (70).

Удаление: Сарр (64).

По регламенту турнира по две лучшие команды каждой из групп продолжают борьбу в полуфиналах, победители которых встречаются в финале. Также по итогам Евро-2018 станут известны участники ЧМ-2019 (U-20), которыми станут первые пять команд континентального первенства.

Соперниками Украины по группе B является Англия (20 июля) и Турция (23 июля). Ранее англичане обыграли турков – 3:2.

Напомним, что в марте этого года сборная Украины U-19 вышла на Евро, забив на последних минутах матча.