Сборная Украины по футболу добыла разгромную победу

Сборная Украины по футболу добыла победу в товарищеском матче над командой Албании. Встреча во французском Эвиане на стадионе "Камиль Фурнье" завершилась со счетом 4:1

Подопечные Андрея Шевченко с первых минут захватили полностью контроль мяча в центре поля, раз за разом нагружая голкипера соперников опасными ударами. Албанцы решили свою игру построить на контратаках и также пару раз огрызнулись крайне опасными выпадами.

Украина - Албания ФФУ

Иногда создавалось впечатление, что получив такое преимущество, украинские футболисты растерялись, и не знают, что делать с мячом.

Во второй части тайма скорости стали меньше, футболисты даже сделали перерыв на водопой. Пауза пошла на пользу нашей командой. Коноплянка с Ярмоленко эффектно разобрались с защитой и на 31- минуте Евгений забил 16-й гол на национальную команду.

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Спустя 4 минуты капитан сборной Украины обыграл 3-х защитников и увеличил преимущество своей команды.

Ярмоленко на этом не остановился и воспользовавшись неразберихой албанцев на последних минутах тайма довел счет до разгромного.

Во второй половине украинские футболиста стали играть по счету. Игроки не сильно форсировали ситуацию, допуская много невынужденных ошибок.

В тоже время Албания вела игру так, словно не пропустила в первом тайме три мяча. Подопечные Пануччи часто угрожали воротам Лунина и имели несколько хороших шансов забить гол.

Украина - Албания ФФУ

Украина - Албания ФФУ

За 2 минуты до конца расслабленные украинцы все-таки пропустили точный удар соперника, но в оставшиеся секунды украинские футболисты успели довести счет до разгромного.

Эта игра стала последней перед отпуском сборной Украины. 6 сентября 2018 года наша команда стартует в Лиге наций.

Албания – Украина - 1:4

Голы: 0:1 – 31 Коноплянка, 0:2 – 35 Ярмоленко, 0:3 – 45 Ярмоленко, 1:3 – 88 Ндой, 1:4 – 90 Коноплянка.

Албания – Бериша, Гимсити, Хюсай, Маврай, Леняни (Балай, 46), Лиляй (Айети, 65), Роши (Мемола, 46), Рамадани (Квака, 26), Весели, Манай (Цикалеши, 58), Ндой.

Украина – Лунин, Бурда, Бутко (Караваев, 82), Соболь, Кривцов, Зинченко (Сидорчук, 70), Коноплянка, Марлос (Шапаренко, 57), Малиновский (Коваленко, 71), Ярмоленко, Беседин (Селезнев, 46).

Напомним, что эта игра стала четвертой для "сине-'желтых" в 2018 году. В марте Украина сперва сыграла вничью с Саудовской Аравией, а затем обыграла Японию,

Несколькими днями ранее "сине-желтые" не смогли обыграть Марокко (0:0).