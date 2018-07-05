В "Реале" забили тревогу из-за Роналду

Президент "Реала" Флорентино Перес и агент форварда королевского клуба Криштиану Роналду Жорже Мендеш обсудят будущее футболиста.

Встреча состоится в ближайшее время.

Ее тема – продолжит ли португальская суперзвезда игру в мадридском клубе.

По информации Маrca, стороны встретятся в среду или четверг утром на будущей неделе.

Сообщается, что позиция президента "сливочных" пока остается неопределенной. Будет ли он бороться за Роналду или позволит ему спокойно уйти – вопрос остается открытым.

Португальские медиа уверены, что Криштиану с большей вероятностью уйдет, настаивая на том, что финансы не являются основополагающим фактором. После финала лиги чемпионов в Киеве Роналду почувствовал, что клуб недостаточно ценит его вклад в общий успех команды и сильно разочаровался в отношении к себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" очень заинтересован в переходе Криша.