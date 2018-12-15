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''Ухожу красиво'': игроки "Динамо" закатили вечеринку после проигрыша от "Яблонеца"

2.6тЧитать материал на украинском

Киевское "Динамо" сыграло последний матч в нынешнем году против чешского "Яблонеца" в Лиге Европы. После поединка футболисты столичной команды посетили ночной клуб, чтобы отпраздновать отпуск.

Видео вечеринки игроков вице-чемпиона Украины попало в сеть. Среди отдыхавших в клубе футболистов были Беньямин Вербич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Николай Морозюк, Виталий Буяльский, Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

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Юный защитник "Динамо" вместе с капитаном Николаем Морозюком исполнили в караоке песню группы "Звери" "Районы-кварталы".

Напомним, что в последнем матче нынешнего года киевляне минимально уступили "Яблонецу". Единственный гол был забит на 10-й минуте встречи. Несмотря на поражение, "Динамо" обеспечило себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места.

Как сообщал OBOZREVATEL, игроки лондонского "Арсенала" попали в огромный скандал. Футболисты организовали шумную вечеринку с веселящим газом, алкоголем и 70-ю девушками.

Персоны
Беньямин ВербичНиколай МорозюкВиталий БуяльскийТомаш КендзераВиталий Миколенко
Место
УкраинаКиев
Тег
ФК Динамо Киев
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